Roma, Raggi: "Al ballottaggio non darò indicazioni di voto" - Tuttoggi

“Confermo che non darò indicazioni di voto” per il

ballottaggio, “le persone non sono mandrie da portare al

pascolo, ognuno si farà la sua idea”. Lo ha detto la sindaca di

Roma uscente, Virginia Raggi, al termine dell’incontro in

Campidoglio con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico

