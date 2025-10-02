 Roma, quando torna Dybala? Massara: "Speriamo a Firenze". Ma 'allontana' il rinnovo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Roma, quando torna Dybala? Massara: “Speriamo a Firenze”. Ma ‘allontana’ il rinnovo

tecnical

Roma, quando torna Dybala? Massara: “Speriamo a Firenze”. Ma ‘allontana’ il rinnovo

Gio, 02/10/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Quando torna Paulo Dybala? La Roma aspetta l’attaccante argentino, ai box a causa dell’infortunio accusato nella terza giornata di Serie A contro il Torino. Gli esami a cui si era sottoposto Dybala avevano riportato una “una lesione di basso grado alla coscia sinistra”, che lo aveva costretto a saltare il derby con la Lazio, vinto dalla Roma per 1-0 grazie al gol di Pellegrini, e a saltare anche il successo interno con il Verona. 

Dybala sta svolgendo un lavoro personalizzato che potrebbe portarlo presto a tornare in campo: “Paulo sta recuperando bene, ci auguriamo possa essere disponibile per domenica”, ha detto il ds giallorosso Ricky Massara a SkySport pochi minuti prima dell’inizio della sfida di Europa League contro il Lille, che quindi spera nel rientro dell’argentino già per la sfida della prossima giornata di campionato, quando la squadra di Gasperini volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina. 

Massara ha poi parlato del contratto dell’argentino, in scadenza la prossima estate: “Dybala non è l’unico in scadenza, ma il tema rinnovi non è stato ancora affrontato. Ora ci stiamo concentrando su queste partite”.  

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!