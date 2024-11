Roma, operaio cade da parapetto durante lavori a San Giovanni: è grave - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un operaio è caduto da un parapetto mentre era impegnato in una serie di lavori in un palazzo in via Domodossola 11, nel quartiere San Giovanni a Roma. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale, i Carabinieri della Stazione San Giovanni impegnati nelle indagini.