Roma, incendio alla Magliana: chiuso tratto viadotto - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Maxi incendio a Roma in zona Magliana. Le fiamme, che sono divampate intorno alle 13 nei pressi di via Asciano, sono divampate nelle vicinanze del campo rom da un cumulo di rifiuti. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate.

Gli agenti dell’XI Gruppo Marconi e del IX Gruppo Eur hanno fermato la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni. Sul posto dei vigili del fuoco e Protezione civile per lo spegnimento dell’incendio.