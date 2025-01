Roma, il mistero delle due sorelle di 87 e 93 anni trovate morte in casa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Due sorelle di 93 e 87 anni sono state trovate senza vita nell’appartamento dove vivevano in via dei Dardanelli, a Prati. E’ successo stamattina, intorno alle 9.50. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e al medico legale, i poliziotti, chiamati dall’amministratore di condominio preoccupato perché, da alcuni mesi, non aveva notizie delle due anziane inquiline.



Entrambe morte da alcuni mesi, presumibilmente per cause naturali, erano in avanzato stato decomposizione. Le salme sono state affidate all’autorità giudiziaria e trasportate al Policlinico Gemelli.