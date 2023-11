Roma, Gualtieri "Via ai lavori per rifacimento manto viale Trastevere" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente sono partiti i lavori per rifare completamente il manto stradale in profondità in viale Trastevere.Arriviamo in tre settimane fino a via Ippolito Nievo e poi si farà, nei mesi successivi, la seconda parte. Abbiamo già fatto lastazione Trastevere e poi andremo sulla Gianicolense”. Lo ha detto in un videomessaggio su X, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Oltre alla strada rifacciamo completamente il filare degli alberi – aggiunge – con 32 nuovi alberi. 18 alberi vecchi vengono tolti e si tolgono tutte le vecchie ceppaie che stanno qui da anni. Il rifacimento completo della carreggiata segue quello dell’armamento tramviario che ci ha consentito di riprendere a far circolare l’8, che è stato realizzato a regola d’arte. Un lavoro fondamentale di riqualificazione di una via fondamentale di Roma”. (ITALPRESS).

trl/gsl (Fonte video: Profilo X Roberto Gualtieri)