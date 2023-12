Roma, Gualtieri "Realizzeremo 700 attraversamenti pedonali luminosi" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena approvato in giunta la conclusione di una complicatissima transazione con Areti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della accensione dell’ albero di Natale di Piazza del Popolo. “Ora – aggiunge – possiamo partire in tanti quartieri, sia per illuminare meglio i nostri monumenti, sia le tante strade che non hanno abbastanza luce e anche per aiutarci a fare interventi per la sicurezza stradale: 700 attraversamenti pedonali luminosi, perché troppe persone vengono investite”.

