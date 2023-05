Non c’è nessuna polemica tra regione e comune sulla ZTL. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha aggiunto “stiamo lavorando per rendere la delibera con dati più aggiornati per evitare di scaricare il peso su chi non può reggerlo economicamente, questo è l’obiettivo e lo stiamo facendo”. xl3/trl/gsl