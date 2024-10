Roma flop, il popolo giallorosso 'in lutto': "Giocatori scarsi e società debole" - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Quartieri giallorossi in lutto per la debacle della Roma contro la Fiorentina. A nulla è servita la sequenza di esoneri, che ora vede in bilico anche il neo allenatore Juric. L'1-5 al Franchi contro i viola, domenica scorsa, ha tolto sorriso e speranze ai tifosi giallorossi che nei fortini di Trastevere e Testaccio hanno poca voglia di commentare e ancor meno di pronunciarsi sull'ennesimo, possibile, cambio in panchina. (di Silvia Mancinelli)