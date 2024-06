Roma, corrispondente Reuters: "Ho atteso 50 minuti taxi e niente, Capitale non merita turisti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Roma: ho aspettato 50 minuti per un taxi. Niente. Nessuno. Mi sono arreso. Roma non merita turisti perché non ha il coraggio di risolvere questo annoso problema”. Lo scrive su X il giornalista Crispian Balmer, corrispondente della Reuters in Italia. “Tra l’altro i tassisti di Roma hanno affermato, in media, di guadagnare circa 12.700 euro lordi l’anno scorso – 240 euro a settimana”, ha aggiunto pubblicando l’emoticon di una faccina che ride.