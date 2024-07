Roma, con passamontagna e muta da sub rapina Rolex a Casal Palocco - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un uomo con passamontagna mephisto in testa e una tuta da sub ha rapinato una donna di 45 anni portandole via il Rolex. E' accaduto, apprende l'Adnkronos, l'11 luglio scorso in via Solone a Casal Palocco (Roma). Erano circa le 8 di mattina quando la donna, che stava scendendo dalla sua auto nei pressi di una palestra, si è trovata davanti l'insolita figura: l'uomo le ha puntato la pistola e minacciandola si è fatto consegnare l'orologio. Subito dopo è fuggito. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri che adesso indagano per individuare l'autore del colpo.