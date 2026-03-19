 Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos'è successo in Europa League - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos’è successo in Europa League

tecnical

Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos’è successo in Europa League

Gio, 19/03/2026 - 22:02

Condividi su:

(Adnkronos) – Il Bologna sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League oggi, giovedì 19 marzo, ma il gol di Rowe è accompagnato da una pioggia di proteste della panchina della Roma. Cos’è successo all’Olimpico? Il numero 11 rossoblù segna il gol del vantaggio nell’euroderby di coppa al minuto 22, con un gran destro all’incrocio dei pali. I giallorossi e il tecnico Gian Piero Gasperini protestano però per una trattenuta a inizio azione su Gianluca Mancini.  

Dopo il gol, check Var per valutare l’episodio ma tutto regolare sul gol del Bologna. Al minuto 32, il pari di testa di ‘Ndicka rimette gli ottavi di Europa League in equilibrio. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!