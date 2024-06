Roma, auto prende fuoco dal benzinaio: grave una 59enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un’auto ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, durante le operazioni di rifornimento carburante all’interno di un distributore di benzina in via Tiburtina, all’altezza civico 1641. La donna alla guida, di 59 anni, è stata estratta dal mezzo in fiamme e trasportata in gravi condizioni all’ospedale S. Eugenio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno posto sotto sequestro l’auto e hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.