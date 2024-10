Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un ascensore è caduto a Roma durante un intervento di manutenzione straordinaria all'interno di un condominio in via delle Vergini. Nell'incidente un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave.

I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l'ascensore è precipitato. La vittima è un nigeriano di 48 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia.