Roma, 12enne morto dopo caduta da finestra: procura apre inchiesta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del ragazzino di 12 anni, caduto ieri pomeriggio da una finestra al decimo piano del palazzo dove viveva in via Igino Giordani nel quartiere Collatino. L’ipotesi per cui si procede è quella di istigazione al suicidio e gli accertamenti disposti dai magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, puntano a chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Intanto il telefono del dodicenne è stato sequestrato e verrà analizzato per cercare elementi utili alle indagini. Soccorso in strada il ragazzino è morto poco dopo in ospedale.