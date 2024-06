Roland Garros, Sinner batte Moutet in 4 set e avanza ai quarti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – In una partita a due facce, iniziata malissimo per il tennista altoatesino, Jannik Sinner perde il primo set del suo torneo, ma avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 25enne francese Corentin Moutet, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 41 minuti.

Sinner affronterà martedì il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo e del seeding. Sinner si avvicina sempre più alla prima posizione mondiale: indipendentemente dal risultato a Parigi dell’attuale numero uno il 37enne serbo Novak Djokovic gli basterà vincere le prossime due partite e arrivare in finale per avere la matematica certezza di guidare il ranking Atp dal prossimo 10 giugno.