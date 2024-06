Roland Garros, Djokovic piega Cerundolo al 5° set e avanza ai quarti di finale - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non muore letteralmente mai. Il serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2024 dopo un’epica battaglia di 5 set con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo e 23 del seeding, piegato con il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 35 minuti di partita.

Partita di grande sofferenza per il 37enne di Belgrado che dopo aver dominato il primo set accusa un problema al ginocchio destro che richiede le cure del fisioterapista. Perde il secondo e terzo parziale e va sotto 4-2 nel 4°. A questo punto però tira fuori l’orgoglio del campione, rifiuta la sconfitta e complice qualche errore gratuito dell’avversario rientra in partita, vincendo il 4° set con un break al 12° gioco e piazzando la zampata decisiva sul 3-3 al 5° conquistando gli ultimi tre game. Con questo successo evita anche il sorpasso di Jannik Sinner al primo posto del ranking Atp. Un sorpasso che potrebbe essere solo rimandato di qualche giorno però perché all’altoatesino basterà arrivare in finale a Parigi per diventare il numero 1 anche in caso di conferma del titolo al Roland Garros da parte di Djokovic.