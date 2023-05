Roglic vince la cronoscalata e ipoteca il Giro - Tuttoggi.info

MONTE LUSSARI (ITALPRESS) – Primoz Roglic conquista la ventesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Tarvisio-Monte Lussari, cronometro individuale di 18,6 chilometri e ribalta le sorti della corsa rosa. Nonostante un problema meccanico a poco più di 2000 metri dall’arrivo, il corridore sloveno della Jumbo-Visma ha dominato la prova, chiusa col tempo di 44’23” alla media di 25.145 km/h, battendo di 40″ l’ormai ex maglia rosa Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e scavalcando il britannico in classifica generale di 14″. Terzo posto di giornata per il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 42″, che completerà il podio di questa edizione del Giro, e quarto per l’italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 55″. Domani la frazione conclusiva, una passerella di 135 chilometri sulle strade di Roma con rettilineo d’arrivo collocato su via dei Fori Imperiali.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).