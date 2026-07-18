Roggero, Salvini "Moglie fa bene a chiedere grazia, poi decide capo dello Stato" - Tuttoggi.info

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Roggero, Salvini “Moglie fa bene a chiedere grazia, poi decide capo dello Stato”

ItalPress

Roggero, Salvini “Moglie fa bene a chiedere grazia, poi decide capo dello Stato”

Sab, 18/07/2026 - 15:02

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BOLLATE (MILANO) (ITALPRESS) – “La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal presidente della Repubblica, che è
l’unico che può decidere modi, tempi e contenuti”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Matteo Salvini, dopo aver incontrato nel carcere di Bollate Mario Roggero.

sat
(fonte video: Lega)

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