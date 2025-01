Roddick contro Kyrgios: "Tanto talento ma passa tempo a twittare contro Sinner" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Nick Kyrgios contro Jannik Sinner, Andy Roddick contro Nick Kyrgios. L'ex tennista statunitense ha parlato, all'interno del proprio podcast 'Served', dell'australiano, al centro del dibattito più per le sue dichiarazioni che per le sue prestazioni in campo. Kyrgios ha infatti da tempo intrapreso una personale crociata contro Jannik Sinner, dopo il caso doping che ha riguardato l'azzurro, e non ha risparmiato attacchi, soprattutto tramite il proprio profilo X allo stesso Roddick.

"Il suo talento è il motivo per cui non riesco a smettere di guardarlo", ha risposto l'ex numero uno del mondo, "e proprio per questo penso che sia troppo bravo per passare il tempo a postare siringhe su Twitter o commentare la vita degli altri giocatori fuori dal campo, continuando a lanciare ombre per ottenere click e like".

"È una cosa che odio", ha continuato, "l'attenzione su di lui ci sarà se riuscirà a giocare un buon Australian Open e spero che lui sappia che lo guarderemo per quello che sa fare con la racchetta e non perché si inserisce in conversazioni stupide e petulanti".