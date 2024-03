Roccella "Sulla natalità il Governo ha fatto la sua parte" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo intervenuti sui congedi, sugli asili nido, però tutto questo non riuscirà a raggiungere l’obiettivo se non c’è una collaborazione con le aziende, in primo luogo, e anche con gli enti locali, con i sindacati, con il no profit. Farmindustria si è occupata di natalità da tempo ed è importante quello che fanno molte aziende farmaceutiche per la conciliazione fra lavoro e vita privata”, ha sottolineato la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella.

