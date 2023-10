Roccella "Spesso la violenza economica è un possibile reato spia" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Solo attraverso l’indipendenza economica le donne sono libere di andarsene e di fuoriuscire dalla violenza. La violenza economica spesso è il primo segnale di un atteggiamento violento che poi può sfociare in altri gesti di violenza fisica, è quindi un reato spia a cui bisogna dare la giusta attenzione”. Così la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in merito al protocollo di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e supporto all’inclusione finanziaria e al superamento delle differenze legate al genere, siglato tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Abi. Il protocollo “prevede una collaborazione essenziale per diffondere le informazioni presso le donne che consentono di gestire in autonomia i propri risparmi, il proprio stipendio, di aprire un conto corrente perché sappiamo che esiste una altissima percentuale di donne che non ha un conto corrente intestato solo a se stessa. È prima di tutto una questione di accesso agli strumenti che già ci sono, quindi di informazione e sensibilizzazione”, aggiunge.

