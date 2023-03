xb1/sat/gtr

“Se non c’è una volontà collettiva per venir fuori dall’inverno demografico non riusciremo a invertire il trend”. Così il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell’evento di Farmindustria “Per una primavera demografica. Quali politiche per la natalità”.