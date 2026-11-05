Roccella "Contro violenza di genere abbiamo disegnato un percorso" - Tuttoggi.info

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Roccella “Contro violenza di genere abbiamo disegnato un percorso”

ItalPress

Roccella “Contro violenza di genere abbiamo disegnato un percorso”

Gio, 05/11/2026 - 13:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Quello a cui tengo è che noi abbiamo disegnato un percorso. C’è il 1522 (il numero anti violenza e stalking, ndr); c’è il reddito di libertà, la facilitazione per il reddito di inclusione; c’è la decontribuzione per l’assunzione di donne sfregiate o deturpate al volto, e tutte le iniziative per la formazione, l’educazione finanziaria, per essere libere anche di saper gestire il proprio patrimonio in autonomia. Tutto questo come un cammino di fuoriuscita dalla violenza, ma anche verso l’autonomia e la libertà”. Così il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine della presentazione di “Corri Libera” a Palazzo Chigi.
mec/mrc/gtr

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