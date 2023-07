Roccaporena, sabato si inaugura il Parco della solidarietà - Tuttoggi.info

Si tratta dell’ex campo da bocce e area pic-nic rigenerati per migliorare la partecipazione e l’aggregazione solidale e ludica di Roccaporena

All’interno dell’Hub Territorintraprendenti e di un progetto promosso da alcuni giovani di Roccaporena che prevede la promozione di attività di valorizzazione e rigenerazione di alcuni spazi della frazione casciana, saranno inaugurati sabato 29 luglio alle ore 18.00 i primi allestimenti del Parco della solidarietà di Roccaporena. Si tratta dell’ex campo da bocce e area pic-nic (retro dell’Hotel Roccaporena) rigenerati per migliorare il benessere, la partecipazione e l’aggregazione solidale e ludica di abitanti, commercianti e visitatori del borgo di Santa Rita.

Un gruppo di 36 persone sta partecipando alla realizzazione del parco, che è solo parte di una serie di interventi che saranno conclusi entro il mese di settembre: professionisti dell’innovazione sociale, educatori, volontari, artigiani e giovani provenienti dall’Umbria e da tutta Italia uniti in un co-housing di 8 giorni.

Tra attrezzi, legno, vernici e materiali di riciclo si sta reiventando questo spazio con le sue funzioni: tavoli e panche per pic-nic, strutture con amache e giochi da tavolo rivisitati in versione gigante per ridare vita ad un luogo un tempo tanto utilizzato sia da abitanti che da visitatori per allietare le giornate e vivere momenti di condivisione e aggregazione.

Tutti in falegnameria, negli spazi interni e all’aperto, impegnati nella realizzazione dei manufatti e allestimenti.

La cittadinanza, i commercianti, l’amministrazione pubblica e gli attraversatori del borgo, sono tutti invitati a partecipare ad un aperitivo di inaugurazione Sabato 29 luglio alle ore 18.00.

Il progetto “A ROCCAPORENA SI PUÒ FARE TUTTI INSIEME”, è sostenuto dal Programma EUROPEAN SOLIDARITY CORPS ACTION TYPE ESC30-SOL – SOLIDARITY PROJECTS CALL 2022 ROUND ROUND 3 – 2022-3-IT03-ESC30-SOL-000098897 e promosso da cinque giovani, tra cui due abitanti di Roccaporena, in collaborazione con Partes Società Cooperativa Sociale di Spoleto, Associazione Agevolando ODV, Falegnami – Falegnameria Sociale, il Santuario di Santa Rita e con la consulenza esperta di Frange Mobili APS.