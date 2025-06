Rocca "Stanzieremo risorse importanti per facoltà Agraria di Viterbo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alla rettrice e ai consiglieri regionali per constatare direttamente l’entità del danno. Durante un confronto in ufficio con la rettrice, abbiamo condiviso un ragionamento importante: la Regione Lazio ci sarà. Stanzieremo risorse significative e stiamo lavorando con il Governo affinché questa tragedia diventi un’occasione di ripartenza”. Lo ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo un sopralluogo nella facoltà di Agraria di Viterbo.

abr/mca2

Fonte video: social Francesco Rocca