Rocca "Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto" - Tuttoggi.info

Rocca "Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto"

ItalPress

Rocca “Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto”

Dom, 08/03/2026 - 18:02

ROMA (ITALPRESS) – Celebrare il talento, il coraggio e la determinazione delle donne che con il loro impegno contribuiscono a rendere grande il territorio. È questo lo spirito di “Donne che fanno grande il Lazio”, l’incontro promosso dalla Regione Lazio e ospitato negli spazi del WeGil a Roma, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha ricordato come la condizione femminile nel mondo resti segnata da profonde disuguaglianze. “Noi oggi celebriamo in un Paese molto fortunato – ha sottolineato – spesso non ci rendiamo conto di quanto vivere in Occidente sia un privilegio. Nei contesti di guerra le donne pagano il prezzo più alto: oggi 680 milioni di donne vivono in contesti di conflitto”. xs8/vbo/mca1

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

