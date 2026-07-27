Rocca "Casa Comunità di Civitavecchia passaggio importante" - Tuttoggi.info

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Rocca “Casa Comunità di Civitavecchia passaggio importante”

ItalPress

Rocca “Casa Comunità di Civitavecchia passaggio importante”

Lun, 27/07/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio e per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. All’evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e agli operatori sanitari. “La casa della comunità è un passaggio importante, sia per l’integrazione dei servizi sociosanitari, sia per la presa in carico dei pazienti più fragili – ha detto Rocca – Ovviamente più a tutti i servizi ambulatoriali che sono confluiti all’interno di questa struttura, e il pronto soccorso è un rafforzamento importante. Ci sono stati dei problemi nella fase di esecuzione, finalmente si è risolto; oggi inauguriamo. Noi stiamo rafforzando anche attraverso altri interventi, la radioterapia; insomma, stiamo cercando di fare una piccola rivoluzione anche sul litorale nord”.
pc/r

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