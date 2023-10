ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo non porci il problema della compartecipazione delle famiglie per gli anziani. Abbiamo un Isee di 5 mila euro, bisogna dare segnali e alzarlo per assistere al meglio: credo che sia doveroso”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della quinta tappa del progetto ASL in Camper, al Nuovo Mercato Esquilino, a Roma. xl5/vbo/gtr