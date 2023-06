Roberto Giacobbo per l’evento speciale del Festival Internazionale Green Music - Tuttoggi.info

“Vivaldi. Le quattro stagioni…non più quelle di una volta” il 25 giugno alle 18.30

Un appuntamento eccezionale che da il via alla VII Edizione del Festival Internazionale Green Music. Questo evento attraverso la musica, sarà un’occasione per far riflettere e richiamare l’attenzione di tutti sull’impatto della crisi climatica che, negli ultimi mesi, ha messo la nostra Italia in ginocchio.

La International String Orchestra chiamata ad eseguire le conosciutissime le 4 stagioni di Antonio Vivaldi, intervallate dalla sapiente narrazione di Roberto Giacobbo delle variazioni climatiche, raccontando per l’appunto “le quattro stagioni…non più quelle di una volta”. Lo scenario che ci si immagina ascoltando le stagioni di Vivaldi, oggi è cambiato, le stagioni sono mutate e Giacobbo ne sarà il narratore straordinario.

Il concerto si svolgerà il 25 Giugno alle ore 18.30 a Piegaro presso il bosco Margaritelli. Con i suoi 150 ettari certificati, si è affermato come modello di gestione forestale sostenibile che ha dato vita al progetto “alberi parlanti”. Grazie a questo progetto, gli alberi riescono ad usare la tecnologia per comunicare lo stato di salute del pianeta. In questa maniera l’Italia, ed in particolare la nostra Umbria, dimostra di essere in prima linea nella difesa del pianeta. Ecco uno dei motivi per il quale il Bosco Margaritelli è stato scelto dal Festival Internazionale Green Music come punto di partenza per questo viaggio tra musica e natura. La voce narrante dello spettacolo sarà, per l’appunto Roberto Giacobbo, conduttore televisivo, giornalista, viaggiatore, oltre che conduttore e “capitano” della squadra di Freedom – Oltre il confine, che ha da sempre un legame speciale con la natura. Il connubio tra la musica dell’International String Orchestra, la narrazione suggestiva di Roberto Giacobbo e la cornice naturale creata dal Bosco Margaritelli, daranno luogo ad uno spettacolo imperdibile.

La settima edizione del Festival più amato in Umbria, porta anche quest’anno tanta cultura in 18 comuni umbri, per un totale di 37 appuntamenti musicali. Gli spettacoli avranno luogo in location suggestive che il Maestro Mastrini, direttore artistico del Festival, ama definire teatri segreti dell’Umbria. Musica e teatro le forme d’arte prevalenti, con artisti di rilievo internazionali che porteranno spettacoli interamente gratuiti in tutto il territorio umbro. Da sottolineare la filosofia del Maestro che, oltre a sensibilizzare l’aspetto ambientale green, porta avanti l’impegno di offrire spettacoli di alto livello al pubblico, in modo completamente gratuito, perchè, come dice lui, “la musica è un’arte sublime a cui si devono avvicinare tutti, senza nessuna barriera, compresa quella economica”.

Da Ron a Simone Cristicchi, da Michele Placido a Giorgio Pasotti, ed ancora tanta musica con lo stesso Maurizio Mastrini, la nota violinista, direttamente dal Vietnam, Trinh Minh Hien e il gruppo Hyperion Ensamble con il loro “Livin’ Tango”.