ROMA (ITALPRESS) – “È la maniera migliore per celebrare la Giornata Internazionale della danza. Estendiamo questa festa di noi ballerini al grande pubblico. Spero che sarà un modo per valorizzare quest’arte in maniera importante”. Lo ha detto Roberto Bolle, a margine della presentazione dello show evento “Viva la Danza” che verrà trasmesso su Rai 1 in prima serata il 29 aprile.

