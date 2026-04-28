Rizzo "Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economia" - Tuttoggi.info

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Rizzo “Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economia”

ItalPress

Rizzo “Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economia”

Mar, 28/04/2026 - 15:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “La fusione tra Ircac e Crias “rappresenta un punto di partenza indispensabile per la nostra economia: si uniscono due enti che hanno avuto un ruolo forte sul nostro territorio, rappresentando il mondo delle cooperative e quello dell’artigianato, e che ora convergono e si riposizionano per nuove sfide, a cominciare dai fondi comunitari che presto verranno gestiti da Irca. Le prospettive sono ampie, a cominciare da una rivisitazione complessiva di tutti gli strumenti finanziari che in questo momento sono presenti all’interno dell’ente: i servizi offerti dovranno essere più rapidi ed efficienti, in più dovremo rivedere tutte le procedure interne a cominciare dalle nuove piattaforme telematiche, che consentiranno a imprese, artigiani e cooperative di accedere in maniera più spedita di accedere ai nostri contributi”. Lo ha detto Roberto Rizzo, commissario straordinario Irca, a margine dell’istituzione di Irca, il nuovo ente pubblico economico della Regione nato dalla fusione di Ircac e Crias. xd8/vbo/mca2

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