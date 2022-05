Riverso nell’auto, aggredisce i poliziotti che volevano aiutarlo

A quel punto i poliziotti lo hanno invitato a scendere dalla vettura per sottoporlo a controllo. Il 30enne, in evidente stato di alterazione, ha continuato a opporre rifiuto sferrando calci per allontanare gli operatori ed impedire loro di verificare l’eventuale possesso di armi e oggetti potenzialmente offensivi.

La condotta aggressiva dell’uomo è stata comunque contenuta dagli agenti che sono riusciti, seppure a fatica, a farlo salire sull’auto di servizio e ad accompagnarlo in Questura per i necessari accertamenti.

Esperite le verifiche e confermata l’identità, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.