Spoleto, il Centro destra si ricompatta sui problemi della città - Tuttoggi

All’incontro, promosso dai responsabili di Alleanza Civica – Civitas di Spoleto, hanno partecipato i candidati locali al Parlamento del Centro destra, i senatori Valeria Alessandrini (Lega) e Franco Zaffini (Fratelli d’Italia), l’onorevole Raffaele Nevi (Forza Italia), nonchè i responsabili locali dei singoli partiti e movimenti.

L’occasione è servita per sottoporre ai parlamentari un documento riportante le principali tematiche e problematiche che interessano la città di Spoleto ed il suo territorio, al fine di far assumere un formale impegno sul loro necessario sostegno, per arrivare ad una adeguata soluzione delle stesse.

In particolare verso quelle vertenze sociali ed economiche che, anche a livello istituzionale, nazionale e regionale, avrebbero bisogno di interventi mirati ed immediati: Tre Valli, Flaminia, Trasporto Ferroviario, Ospedale, Festival, Crisi Industriale, Scuola di Polizia, etc.

“All’assunzione immediata del suddetto impegno – recita una nota stampa degli organizzatori – è seguita anche la convinzione di standardizzare simile interlocuzione, anche e soprattutto in momenti successivi alla scadenza elettorale del 25 settembre, consolidando così un sistema di confronto indispensabile per essere protagonisti in futuro come territorio.

L’incontro, come già ribadito, si è reso utile inoltre per riprendere un raffronto comparativo fra i rappresentanti locali delle varie realtà politiche e movimentistiche del centro destra.

Tutti hanno convenuto che, per poter essere incisivi nella proposizione di interventi mirati e costruttivi per lo sviluppo della comunitá spoletina, occorre unire le forze fra coloro che condividono strategie, visioni, metodi e finalità, in perfetta sinergia anche con i rappresentanti della coalizione nell’ambito del Consiglio Comunale.“

“Solo una azione granitica fra queste forze e questi soggetti – prosegue la nota – potrà addivenire a necessari risultati, compreso quello di far ritornare finalmente Spoleto ad essere rappresentata in contesti istituzionali provinciali, regionali e nazionali.

Se non abbiamo nostri rappresentanti laddove si decide, saremmo sempre costretti a subire le altrui decisioni.

Ecco perchè la valenza dell’incontro va oltre il prossimo momento elettorale, per il quale, comunque, saranno messe in campo utili iniziative di incontro con la popolazione.

Simile confronto è stato pertanto un buon inizio, ed è servito per stimolare la già esistente determinazione fra gli addetti ai lavori ma, soprattutto, per ribadire il concetto che solo uniti si vince“, conclude la nota stampa.