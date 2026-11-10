 Riunione al Viminale sulla cybersicurezza, da hacker allarmi per destabilizzare - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Riunione al Viminale sulla cybersicurezza, da hacker allarmi per destabilizzare

ItalPress

Riunione al Viminale sulla cybersicurezza, da hacker allarmi per destabilizzare

Mar, 10/11/2026 - 17:48

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – Resilienza dei sistemi italiani, continuità dei servizi e modalità utilizzate nei recenti attacchi informatici, che hanno interessato diversi paesi europei, sono stati i temi al centro del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal tavolo, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi, è emerso un tratto comune a tutti gli episodi esaminati: l’intenzione da parte degli hacker di creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati, incidendo sulla reputazione delle Istituzioni prese di mira. Durante la riunione è stata effettuata, inoltre, un’approfondita analisi delle minacce alla cybersicurezza e sono state valutate le ulteriori misure da mettere in campo, con l’obiettivo di rafforzare il livello di protezione delle pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture critiche, delle imprese e dei cittadini. Tra gli interventi condivisi: il potenziamento del raccordo dell’attività infoinvestigativa già in atto tra forze di polizia, comparto dell’intelligence, enti e agenzie attive nella cybersicurezza; maggiore scambio informativo con gli operatori pubblici e privati; investimenti per rafforzare la protezione dei sistemi e la capacità di risposta volti a garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Al Comitato, presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato, oltre ai vertici dell’intelligence e delle forze di polizia, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!