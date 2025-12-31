 Ritrovato senza vita escursionista francese disperso in Valsusa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ritrovato senza vita escursionista francese disperso in Valsusa

tecnical

Ritrovato senza vita escursionista francese disperso in Valsusa

Mer, 31/12/2025 - 20:03

Condividi su:

(Adnkronos) – È stato ritrovato privo di vita l’escursionista di nazionalità francese disperso dalla serata di ieri a Beaulard, in Valsusa. Le ricerche erano iniziate intorno alle 21 dopo che i familiari avevano denunciato il mancato rientro. Nonostante il buio, erano state avviate le verifica di alcune zone prioritarie tra cui un punto Gps registrato con lo smartphone dell’uomo sul suo profilo Google e questa mattina sono proseguite le operazioni coordinate dai tecnici specializzati del Soccorso Alpino Piemontese e dei vigili del fuoco che hanno impiegato le squadre a terra, le unità cinofile e i droni.  

Alle ricerche hanno preso parte anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con l’elicottero e i carabinieri. Solo nel pomeriggio intorno alle 16, una squadra ha individuato una traccia che conduceva nella direzione del torrente Sanità, a monte della frazione Puys. Dopo averla seguita, è stata notata una scivolata e, in fondo al vallone, il corpo dell’uomo senza vita. È stato quindi inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato al verricello l’equipe e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per la rimozione della salma. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!