Ritrovato l'uomo scomparso, sta bene - Tuttoggi.info

 Ritrovato l'uomo scomparso, sta bene
Ritrovato l’uomo scomparso, sta bene

Redazione

Ritrovato l’uomo scomparso, sta bene

Mer, 11/03/2026 - 08:38

La comunità di Passignano sul Trasimeno e del comprensorio si è svegliata mercoledì mattina cn una buona notizia. E’ stato infatti ritrovato, in buone condizioni di salute, l’umo di 51 anni di cui si erano perse le tracce dalla serata di lunedì.

Dopo la segnalazione dei familiari, che non lo avevano visto tornare a casa, erano scattate le ricerche, che avevano viste impegnate le forze dell’ordine, i volontari della protezione civile ed i vigili del fuoco, anche con l’ausilio del personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e dall’Unità di Comando Locale. In supporto erano arrivate anche le unità cinofile dal Lazio, mentre dal cielo le ricerche sono state effettuate con l’elicottero e con i droni.

Ricerche che finalmente hanno consentito di rintracciare l’uomo, che sta bene, come comunicato attraverso i canali social dal sindaco Sandro Pasquali, che ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per ritrovare l’uomo.

