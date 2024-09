TARANTO (ITALPRESS) – Era disperso in mare dalla notte del 16 settembre a Marina di Pulsano, nel Tarantino. Dopo oltre 10 ore di ricerche, è stato individuato in ipotermia in una insenatura. Un dipendente tunisino, guardiano notturno presso una spiaggia attrezzata, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico. vbo/gtr