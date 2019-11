Ritrovarsi dopo ben 53 anni, ex alunne delle Salesiane a cena con la maestra

Ritrovarsi tutte insieme, per la prima volta, dopo 53 anni. Un’emozione unica, quanto quella di non riconoscersi più ma sapere che chi hai a fianco può essere stata tua compagna di banco. E’ successo alle 23 ex alunne, classe 55′, della Scuola elementare Salesiane di Città di Castello, riunitesi a cena con la loro storica maestra Mariapia Goracci, che le ha avute con sé dal 1961 al ’66.

“L’impresa” è stata fortemente voluta e organizzata, dopo anni e anni di tentativi, dalle tre scolare più “social”, Valeria Burattini, Pina Belli e Rita Placidi, che tramite WhatsApp, Facebook e Messenger sono riuscite a rintracciare tutte le loro compagne (alcune arrivate da Perugia), compresa Mariapia, per una reunion quasi da record.

Molti i ricordi e gli aneddoti tornati alla mente, soprattutto riguardanti la maestra, nel suo indimenticabile cappotto a quadretti, che una volta portò le sue alunne a Canoscio, in treno fino alle Fabrecce e poi a piedi fino alla Basilica, con quelle suore che, dopo tante rimostranze, hanno dovuto piegarsi alla tenacia e alla determinazione dell’educatrice. Per quest’ultima, infatti, le 23 ragazze del ’55 erano le sue prime alunne, la prima classe della sua carriera di insegnante, e non voleva certo deluderle.

A sua volta, ben 10 lustri dopo, le sue ragazze hanno voluto ringraziare quella loro maestra, unica nel suo genere, dedicandole una serata indimenticabile e rivivendo quelle atmosfere dal sapore di calamaio e speranze.

