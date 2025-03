"Ritrovare l'umano", Lapucci "Porre attenzione sulla sostenibilità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Porre attenzione su un nuovo concetto di sostenibilità”, questo è l’obiettivo di “Ritrovare l’umano. Perchè non c’è sostenibilità senza Health, Human and Happiness”, il saggio scritto da Massimo Lapucci, International Fellow, Yale University Digital Ethics Center, e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo “Accanto ai parametri ESG che da oltre vent’anni misurano l’impatto in termini di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale e di governance abbiamo voluto aggiungere la lettera H, come health, human e happiness – ha spiegato Lapucci -. Porre la persona al centro per quanto riguarda la salute psicofisica – ha proseguito Lapucci – la dignità umana e il riferimento alla felicità”, in quanto, “diritto come cittadini nel realizzarsi come persone nella nostra completezza“.

