Ritorno ad Itaca - Tuttoggi.info

Uno spettacolo pensato per i bambini e i loro genitori al Teatro La Piazzetta di Magione domenica 3 marzo alle 17.30

Il prossimo 3 marzo, alle ore 17:30, il Teatro La Piazzetta di Magione ospiterà Ritorno ad Itaca, il terzo appuntamento della rassegna FATE – Famiglia a Teatro. Lo spettacolo, liberamente ispirato all’Odissea, è un suggestivo intreccio di musiche, racconti animati e giochi di ombre proiettate per narrare la celebre storia di uno dei due grandi poemi epici greci attribuiti all’opera del poeta Omero: L’odissea! Ritorno ad Itaca narra la celebre epopea di Odisseo (meglio conosciuto come Ulisse), re di Itaca che, dopo aver vinto la guerra di Troia, torna nella sua terra, Itaca, da suo figlio Telemaco e da sua moglie Penelope. In questo viaggio, ricco di personaggi mitici e fantastici, di lotte e di peripezie, ci riconosceremo viaggiatori perpetui. E, infine, scopriremo che è l’amore a guidarci e ad illuminare il nostro cammino per raggiungere la meta. Prodotto dal Teatro Ridotto – Bologna, liberamente ispirato all’Odissea, è scritto e interpretato da Lina della Rocca e Antonella De Francesco, con le figure animate di Gemma Marotta. L’età consigliata va dai 5 ai 12 anni. Nella seconda parte, gli stessi bambini spettatori saranno coinvolti in una modalità laboratoriale e interattiva guidata dalle attrici professioniste del Teatro Ridotto. Il biglietto unico è di €6,00, con riduzione a €4,00 per i possessori della MTTM card. Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero 3761636555 o scrivere a info@microteatro.it.



Luogo: teatro La Piazzetta, via San Carlo, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA