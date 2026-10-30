Risultati definitivi elezioni Israele, Netanyahu avanti ma senza maggioranza - Tuttoggi.info

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Risultati definitivi elezioni Israele, Netanyahu avanti ma senza maggioranza

ItalPress

Risultati definitivi elezioni Israele, Netanyahu avanti ma senza maggioranza

Ven, 30/10/2026 - 10:47

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TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Commissione elettorale centrale israeliana ha pubblicato nella notte i risultati definitivi delle elezioni. Il blocco a sostegno del premier Benjamin Netanyahu ottiene 53 seggi, contro i 48 del blocco dell’opposizione, mentre i partiti arabi conquistano complessivamente 19 seggi. Nessuno dei due schieramenti raggiunge dunque la maggioranza di 61 seggi necessaria per formare un governo. Il Likud si conferma primo partito con 27 seggi, seguito da Yashar con 21, Together con 12 e dalla Lista araba congiunta con 11. I Democratici e il partito arabo islamista Raam ottengono 8 seggi ciascuno, mentre Yisrael Beytenu, il partito degli ultraortodossi ashkenaziti United Torah Judaism e la formazione dell’estrema destra Otzma Yehudit ne conquistano 7. Il partito ultaortodosso sefardita Shas e il partito di estrema destra Sionismo Religioso si fermano a 6 seggi ciascuno. L’affluenza definitiva è stata del 77,9% degli aventi diritto, con 5.716.665 voti espressi. Restano fuori dalla Knesset i partiti dei Riservisti (2,7%), Popolo di Israele (1,7%) e Pubblico ultraortodosso (0,2%), che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3,25%. I risultati ufficiali saranno trasmessi al presidente Isaac Herzog il 4 novembre, dopo le eventuali verifiche su errori o contestazioni. L’insediamento della nuova Knesset, il parlamento, è previsto per il 10 novembre.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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