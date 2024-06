Risultano assuntori di cocaina, revocato il porto d'armi a 6 cacciatori - Tuttoggi.info

I cacciatori in questione, dopo un’ampia indagine della Squadra Mobile ternana, sono tutti risultati assuntori di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina

Risultano tutti come assuntori occasionali di cocaina e per questo è stata revocata la licenza a 6 cacciatori. Si tratta di 5 giovani residenti nel territorio della Valnerina ternana e di un 48enne di San Gemini.

A revocare il porto d’armi per uso caccia ai sei uomini è stato il questore della provincia di Terni, Luigi Mangino. I cacciatori in questione, dopo un’ampia indagine della Squadra Mobile ternana, sono tutti risultati assuntori di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.

Venendo meno il requisito dell’affidabilità nell’uso e nella detenzione di armi, il questore Mangino ha provveduto a revocare la licenza da caccia a tutti e sei, visto che è stato accertato l’uso personale di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati eseguiti dal personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Terni.