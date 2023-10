REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Dobbiamo aumentare la coscienza da parte delle istituzioni che la ristorazione collettiva non è solo un settore come tanti altri dell’impresa, ma svolge la propria attività in funzione di un servizio pubblico. Pensiamo alla ristorazione nelle scuole, nelle aziende, nelle mense”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, a margine del summit della ristorazione collettiva organizzato da Cirfood .

