Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina - Tuttoggi.info

Notte “movimentata” a Trestina, nella zona sud del Comune di Città di Castello. Intorno alle 4 del mattino, una brutta rissa tra una decina di giovani è esplosa in via Raffaello Lambruschini, nel pieno centro della frazione tifernate. Ancora sconosciuti i motivi che hanno scatenato lo scontro, ma a colpire è stato il livello di violenza raggiunto in pochi minuti.

Secondo quanto riportato da alcuni residenti svegliati da grida e schiamazzi, dei ragazzi avrebbero lanciato numerose pietre – prelevate da un vicino cantiere – contro un altro gruppo di giovani. Un testimone avrebbe visto volare anche alcune sedie.

Nel caos, una vetrina di un negozio (oggi non attivo) è stata danneggiata, colpita da più pietre in volo. I “cocci”, stamattina (2 agosto), erano ancora presenti sul luogo della rissa, a testimoniare l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza urbana in tutto il Comune di Città di Castello.

Oltre alle pietre sono stati rinvenuti anche dei fazzoletti sporchi di sangue, utilizzati dai giovani per soccorrere uno dei partecipanti rimasto ferito – secondo le prime informazioni – in maniera non grave e curato sul posto, senza nemmeno chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ma da quanto emerge non sono state sporte denunce.