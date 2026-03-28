Rissa nella notte, sospeso locale per gravi motivi di sicurezza - Tuttoggi.info

A seguito di una rissa che si è verificata nella notte del 27 marzo all’interno di un esercizio pubblico di Terni, il Questore ne ha deciso la sospensione. Già nelle ore immediatamente successive ai fatti, caratterizzati da estrema violenza e culminati nel ferimento di più persone, su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri la Questura ha avviato un’approfondita istruttoria, conclusasi in tempi rapidi con l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

L’episodio si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia, in ragione di precedenti interventi per disordini e della presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia.

La rapidità dell’azione amministrativa testimonia l’impegno costante nel prevenire il ripetersi di episodi analoghi e nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’adozione di misure incisive e immediate.