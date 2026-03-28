 Rissa nella notte, sospeso locale per gravi motivi di sicurezza - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Rissa nella notte, sospeso locale per gravi motivi di sicurezza

Redazione

Rissa nella notte, sospeso locale per gravi motivi di sicurezza

A seguito di una rissa nella notte del 27 marzo all’interno di un esercizio pubblico di Terni, il Questore ne ha deciso la sospensione dell'attività per 15 giorni.
Sab, 28/03/2026 - 12:23

Condividi su:

A seguito di una rissa che si è verificata nella notte del 27 marzo all’interno di un esercizio pubblico di Terni, il Questore ne ha deciso la sospensione. Già nelle ore immediatamente successive ai fatti, caratterizzati da estrema violenza e culminati nel ferimento di più persone, su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri  la Questura ha avviato un’approfondita istruttoria, conclusasi in tempi rapidi con l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

L’episodio si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia, in ragione di precedenti interventi per disordini e della presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia.

La rapidità dell’azione amministrativa testimonia l’impegno costante nel prevenire il ripetersi di episodi analoghi e nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’adozione di misure incisive e immediate.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

Ruba Suv da 100mila euro e falsifica la targa: preso al casello di Orvieto

Spoleto

Spoleto, lavori di ampliamento al Pronto Soccorso. Come cambia l’accesso

Spoleto

Fermato a Madonna di Lugo, “ho ingerito ovuli di cocaina”: arrestato

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Cariplo, Azzone “Giovani, bambini, disabili e detenuti: si deve fare di più”

Top News ITALIA

Maxi operazione contro illegalità e degrado a Ostia, 17 arresti e 42 denunce

Pillole Italpress

Medicina Top – 28/3/2026

Pillole Italpress

Pecoraro Scanio “Sovranità digitale ed energetica priorità per sostenibilità Ue”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!