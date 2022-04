Rissa, il questore chiude l’afromarket per 15 giorni

Dopo il violento scontro che ha coinvolto alcuni avventori e il titolare dell'esercizio arrivano i sigilli della polizia di Stato

Rissa, il questore Bellassai chiude l’afromarket per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai alcuni disordini avvenuti lo scorso fine settimana all’interno del locale, che hanno visto coinvolti, in un violento scontro, il titolare dell’esercizio e alcuni avventori.

L’immediato intervento degli agenti delle forze dell’ordine ha consentito sia di scongiurare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, sia di poter effettuare una immediata acquisizione di tutti gli elementi utili a poter ricostruire quanto accaduto.