Rissa dopo la discoteca, 10 ragazzi ternani al Pronto Soccorso - Tuttoggi

Rissa scoppiata sul lungomare di San Benedetto del Tronto tra un gruppo di ragazzi di Terni e alcuni giovani del posto, dopo una notte in discoteca.

Secondo quanto è stato possibile apprendere i Carabinieri della stazione locale stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e, soprattutto, per capire se sia trattata di una rissa o di una vera e propria aggressione ai danni di circa 10 ragazzi ternani appena maggiorenni.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due gruppi di adolescenti abbiano trascorso una notte in discoteca e, tra un bicchiere e l’altro, sia volata qualche parola di troppo. Fuori dal locale la prima resa dei conti intorno alle 4 del mattino, quando il gruppo di ternani sarebbe stato aggredito.

All’arrivo delle forze dell’ordine, allertate da alcuni passanti, gli aggressori si sarebbero dileguati per poi ricomparire qualche minuto dopo nei pressi dell’alloggio dei ternani dove le botte sono continuate. Ad avere la peggio sono stati i ternani che si sono recati al locale Pronto Soccorso per le ferite e i traumi riportati in seguito al pestaggio.