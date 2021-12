Rissa davanti a discoteca, denunciati 10 giovani tra i 20 e i 25 anni - Tuttoggi

Rinvenuto e sequestrato anche un coltello con una lama di circa 10 centimetri, al vaglio della Questura ci sarebbero altri provvedimenti nei confronti dei responsabili della colluttazione

Rissa a notte fonda, in barba agli assembramenti, in prossimità di una discoteca di Città di Castello. Giunti sul posto in seguito ad una richiesta d’intervento, gli agenti della Polizia tifernate hanno subito visto un nutrito gruppo di persone all’esterno del locale.

Per riscotruire la dinamica dell’accaduto i poliziotti hanno sentito vari testimoni, rilevando che poco prima del loro arrivo si era verificato un parapiglia con più persone, tutte di giovane età, alcune delle quali con addosso ancora i segni della colluttazione.

Gli accertamenti condotti dai poliziotti hanno consentito di identificare 10 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni, tutti denunciati per il reato di rissa aggravata.

Durante un sopralluogo è stato rinvenuto e sequestrato anche un coltello con una lama di circa 10 centimetri. Tuttora sono al vaglio della Questura ulteriori provvedimenti amministrativi da assumere nei confronti dei responsabili della rissa.