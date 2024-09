“Rispetto delle regole e atteggiamento corretto nel solco della più nobile tradizione venatoria” - Tuttoggi.info

“Rispetto delle regole e atteggiamento corretto nel solco della più nobile tradizione venatoria”. E’ l’invito che il Presidente provinciale della Federcaccia di Terni, Enrico Riffelli, rivolge al mondo venatorio alla vigilia dell’apertura della stagione 2024-25.

“Il mio vuole essere un in bocca al lupo a quanti domenica prossima apriranno la stagione venatoria. Chiedo a tutti – afferma ancora Riffelli – di dare un esempio di trasparenza e correttezza senza permettere ad alcuno di essere tacciati per quello che non siamo. Perciò a caccia da cacciatori veri, nel solco della più nobile etica venatoria rispettando regole, ambiente e la nostra storia. Dobbiamo essere contraddistinti sempre come persone che difendono la loro passione venatoria nonostante gli attacchi quasi sempre pretestuosi e provocatori di troppi ambientalisti da salotto. Proprio in questo particolare momento storico dobbiamo dimostrare di essere parte attiva di questa società che sta pian piano cambiando. In bocca al Lupo!!!”



in allegato la foto del presidente Fidc Terni Enrico Riffelli





